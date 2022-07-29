Damadın düğünde gelinle ilgili yaptığı şaka, tüm salonu bir anda buz kestirdi - Haberler

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Damadın düğünde gelinle ilgili yaptığı şaka, tüm salonu bir anda buz kestirdi

Damadın düğünde gelinle ilgili yaptığı şaka, tüm salonu bir anda buz kestirdi

İngiltere'de gerçekleştirilen bir düğünde damat tarafından gelinle ilgili yapılan şaka, salonu adeta buz kestirdi. Damat geline yönelik "O makyajla yüzün bir mağaza mankeni" gibi ifadesini kullanınca herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

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Düğünlerde son dönemde gerçekleştirilen danslar ve uygulamalar, basında sık sık haber olmaya başladı. İngiltere'deki bir düğünde damadın yaptığı şaka ise az kalsın düğünün iptal olmasına neden oluyordu.

"YÜZÜN MAĞAZA MANKENİ GİBİ"

Damat, hemen yan tarafında oturan 30 yaşındaki geline döndükten sonra, "Yüzündeki makyajla bir mağaza mankenine benziyorsun" ifadelerini kullandı. Herkesin bu esprisine gülmesini bekleyen damat, karşılaştığı manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

AİLESİNDEN TEPKİ GELDİ

Damadın şakası nedeniyle müstakbel eşiyle arası bozuldu. Ayrıca gelinin ailesi de damatlarının yaptığı şakaya büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları ise genç kadının hemen boşanması gerektiği şeklinde yorumlarda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık Yaşam Dünya Haberler

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