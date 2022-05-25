Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi: Bölgesel istikrarı daha da zayıflatır - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi: Bölgesel istikrarı daha da zayıflatır

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerini işaret ederek yeni operasyon sinyali vermesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz. Yeni operasyon, bölgesel istikrarı daha da zayıflatır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerine işaret ederek, yeni operasyon sinyali verdi.

Ankara'nın kararlı mesajı, Abd'de yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, operasyondan "endişeli" olduklarını söyledi. Price, düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz" dedi.

"Türkiye'nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerinin farkındayız" diyen Price, "Ancak herhangi bir yeni operasyon, bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı mücadelesini riske atar" iddiasında bulundu.

Öte yandan Türkiye'den Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını durdurmasını beklediklerini aktaran Price, "Gerginliğin tırmandırılmasını kınıyoruz. Mevcut ateşkesin korunmasını destekliyoruz." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" demişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet güçleri ve istihbarat birimlerinin, hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz söz konusu operasyonların başlayacağını dile getiren Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda kararlarımızı alacağız." şeklinde konuşmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

tahsin bueyuekkol:

ne oldu rahat rahat teroristlere yardim edemiyomu

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oturan:

abd binlerce km öteden suriyeye ırağa ne karışıyorsun. otur oturduğun yerde. ne işin var pkk lı teröristlerle. arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. terörösit pkk ile işbirşiği yapan adam anca teröristtir. 5 tane şehit verdik bunların kanı yerde mi kalsın

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