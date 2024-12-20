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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
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Büyük değişim yaşanan Suriye'yi Türkiye adına ziyaret eden ilk isim MİT Başkanı İbrahim Kalın olurken halk şimdilerde ayrı bir heyecan yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret edeceği iddia edilirken bu gelişme sonrasında Hama, Humus, İdlib hattı boyunca havadan ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Silahlı muhaliflerin kontrolü sağladığı Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Şam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'a gelerek incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller yaptı.

COLANİ İLE GÖRÜŞECEK

Şam'daki kaynaklar önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydederken, HTŞ lideri Colani ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK

Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.

HALEP KONSOLOSLUĞU ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öğrenildi.

ESAD'A DESTEK VEREN GAZETECİLER DE ZİYARETİN PEŞİNDE

Öte yandan aralarında bazı siyasi parti başkanları, Erdoğan karşıtı gazeteci, yorumcu ve STK başkanlarının Şam'ı ziyaret amaçlı resmî makamlara talepte bulunduğu bilgisi var. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu isimler arasında düştüğü son güne dek Beşar Esad'a destek verenler de bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

Devlet-i Aliyye-i Osmanlı loading

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Gazze'nin yolunu bulamadı mı ?....... Demek Gazze'nin yolunu bulamadı...... 14 AYDIR Gazze'deki İsrail Vahşetini "OTURUP SEYREDENLER", hiç utanmadan "Allah'tan, Kuran'dan, Emevi Camii'nde namaz kılmaktan" ve ZAFER den bahsediyorlar..... ALLAH AKIL VERSİN !!!..... ALLAH (c.c.) Gazze'deki vahşeti "OTURUP SEYRETMENİZİN" hesabını soracaktır !.... Eğer Müslümansanız, GİDİN MESCİD-İ AKSA'da namaz kılın.... Buyurun MESCİD-İ AKSA'ya bekliyoruz !!!!..... ALLAH'ı (c.c) kandırmaya mı çalışıyorsunuz ?....

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Haber YorumlarıMesut123:

Allah Allah.. demeyin... halk heyecan dan ölmesin..

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Haber YorumlarıJumanji:

İngiliz gemisiyle kaçanlarla Man adasına kaçanı da görecek bu insanlar.

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Bence çok yanlış olur daha yeni bir düzen kurulmamış güvenlik sağlamak çok zor olacak sıkıntılı bir durum Allah muhafaza ertelense iyi olur.

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Haber YorumlarıFatih Celikkanat:

Elhamdülillah. Sayın Temel Karamollaoğlu Bizi izleye devam et.

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