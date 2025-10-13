Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekimine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi'ne katıldı. Zirve sırasında liderlerin bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirdiği anlar, uluslararası ilişkilerdeki dayanışmayı simgeliyor. Zirve, bölgesel barışı güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
