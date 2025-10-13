Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm El Şeyh'e gitti.

