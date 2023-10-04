Çin nükleer deniz altısında çıkan arızadan dolayı 55 asker öldü

Çin'de bir nükleer denizaltının batması sonucu 55 asker öldü. Denizaltı, Amerikan ve İngiliz gemileri için hazırlanan bir tuzakta sıkıştı ve oksijen tükendi. İngiliz istihbarat raporu, denizaltının ciddi bir arıza yaşadığını ve mürettebatının zehirlendiğini belirtti. Çin, kaybı reddetti, ancak rapor olayı doğruladı

Kaptan ve 21 subay arasında ölenler bulunuyor.

İngiliz merkezli The Times gazetesi, sızdırılan İngiliz istihbarat raporlarına dayanarak, Amerikan ve İngiliz gemileri için hazırlanan bir tuzakta yakalanan bir nükleer denizaltının batması sonucu 55 Çin askerinin öldüğünü bildirdi. Olay, Sarı Deniz'de meydana geldi ve Çin, rapora göre, denizaltının kaybını reddetti. Ancak İngiliz istihbarat raporu, PLA Denizaltısını 093-417 olarak tanımladı ve 21 Ağustos'ta mürettebatı zehirleyen ciddi bir arıza yaşadığını belirtti.

Rapor, kaptanın ve 21 subayın da öldüğünü belirtti.

Denizaltının, kendi kuvvetleri tarafından yerleştirilen deniz tabanı savunmalarına takıldıktan sonra Şanghay'ın kuzeyi olan Şandong eyaleti yakınlarında oksijen tükettiği söylendi, The Times raporu dedi.

"Anladığımıza göre , denizaltının sistemindeki bir arıza nedeniyle oluşan hipoksi (oksijen eksikliği) nedeniyle ölüm yaşandı," dediği İngiliz istihbarat yetkililerini raporda alıntıladı.

"Denizaltı, Çin donanmasının ABD ve müttefik denizaltılarını tuzağa düşürmek için kullandığı zincir ve çapa engeline çarptı. Bu, altı saat süren sistem arızalarına ve denizaltının yüzeye çıkmasına neden oldu. Denizaltıdaki oksijen sistemi ciddi bir arızadan sonra mürettebatı zehirledi," diye ekledi.

Bu istihbarat son derece gizliydi ve sızıntı soruşturmasına yol açabilir.

Olayla ilgili söylentiler, Shang sınıfı denizaltının karıştığına dair sosyal medyada bir aydan daha fazla bir süre önce dolaşmaya başlamıştı ancak Pekin tarafından reddedildi.

Çin'in 6 Type-093 saldırı denizaltısı bulunuyor ve bunlar 6.096 ton deplasmanlı ve 553mm torpidolarla donatılmış durumda. Önceki modellere göre daha sessiz olması için tasarlanan nükleer denizaltılar, The Times raporunda belirtildiği üzere son 15 yılda hizmete girdi.