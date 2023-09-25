Çin, Libya'ya 90 Ton Acil Yardım Malzemesi Gönderdi

Çin'in acil yardım malzemeleri taşıyan kargo uçağı Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ulaştı. Sel felaketinin vurduğu Libya'ya ilk yardım kitleri, su arıtma cihazları, çadırlar, battaniyeler ve diğer yardım malzemeleri gönderildi.

Çin'in acil yardım malzemeleri taşıyan kargo uçağı Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ulaştı, 24 Eylül 2023. (Fotoğraf: İbrahim Hadia el-Mecbri/Xinhua)

TRABLUS, 25 Eylül (Xinhua) -- Sel felaketinin vurduğu Libya'ya 90 ton acil insani yardım taşıyan bir Çin kargo uçağı Pazar günü Libya'nın doğusundaki Bingazi şehrine ulaştı.

İlk yardım kitleri, su arıtma cihazları, çadırlar, battaniyeler, ultrason teşhis sistemleri, can yelekleri ve diğer yardım malzemeleri, Libya Kızılayı Genel Sekreteri Omar Abu-Dabous'un yanı sıra üst düzey Libyalı ve Çinli diplomatların katılımıyla Benina Uluslararası Havaalanı'na indirildi.

Akdeniz fırtınası Daniel, 10 Eylül Pazar günü Libya'da son yılların en kötü sel felaketini tetikledi. Bu felaket binlerce kişinin ölümüne neden olurken, başta su ve kanalizasyon altyapısı olmak üzere bölgenin altyapısında geniş çaplı hasara yol açtı.

Libyalı yetkililere göre su kirliliği, sel felaketinden dolayı temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişinin zehirlenmesine neden oldu.

Çin'in acil yardım malzemeleri taşıyan kargo uçağı Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ulaştı, 24 Eylül 2023. (Fotoğraf: İbrahim Hadia el-Mecbri/Xinhua)

Havaalanındaki devir teslim törenine katılan Çin'in Libya Maslahatgüzarı Liu Jian, Çin'in yaptığı bu yardımın Libya'ya felaketin etkilerinin üstesinden gelmesinde ve etkilenen bölgelerdeki yaşamın normale dönmesinde yardımcı olmasını umduklarını söyledi.

Liu, ülkesinin Libya'ya kurtarma ve yardım operasyonlarını desteklemek ve yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Libyalı yetkililerle iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Libya'nın Çin Maslahatgüzarı Khaled Al-Sayah da havaalanında Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin'in zamanında verdiği desteğin iki ülke arasındaki derin dostluğu yansıttığını söyledi.

Çin Kızılhaç Derneği sel felaketinin ardından ülkenin afet müdahale çabaları için acil insani yardım olarak Libya Kızılay'ına 200.000 ABD doları nakit para da göndermişti.