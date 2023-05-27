Çin'in Washington Büyükelçisi, Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ı Ziyaret Etti

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, ABD'nin Connecticut eyaletinin Kent şehrinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile bir araya geldi, 26 Mayıs 2023. Cuma günü gerçekleşen görüşmede Xie, Kissinger'a 100. doğum gününde Çin tarafının en iyi dileklerini iletti. İkili, Çin-ABD ilişkileri ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.