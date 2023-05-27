Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çin'in Washington Büyükelçisi, Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ı Ziyaret Etti

Çin'in Washington Büyükelçisi, Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ı Ziyaret Etti

Dünya Haberleri

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, ABD'nin Connecticut eyaletinin Kent şehrinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile bir araya geldi, 26 Mayıs 2023. Cuma günü gerçekleşen görüşmede Xie, Kissinger'a 100. doğum gününde Çin tarafının en iyi dileklerini iletti. İkili, Çin-ABD ilişkileri ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

WASHINGTON, D.C., 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, ABD'nin Connecticut eyaletinin Kent şehrinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile bir araya geldi, 26 Mayıs 2023.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede Xie, Kissinger'a 100. doğum gününde Çin tarafının en iyi dileklerini iletti. İkili, Çin-ABD ilişkileri ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Connecticut Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title