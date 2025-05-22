Çin'in Guizhou Eyaletinde İki Ayrı Heyelan: 10'dan Fazla Mahsur

ÇİN'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde meydana gelen iki ayrı heyelanda 10'dan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Dafang ilçesine bağlı Changshi'de saat 03.00 sıralarında, Guowa'da ise saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Changshi'de 2, Guowa'nın Qingyang köyünde de 8'den fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Heyelandan etkilenen bölgelere arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özel eğitimli arama köpekleri, yaşam tespit cihazları ve insansız hava araçlarıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Guowa'daki çalışmaların dik yamaçlar ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediğini aktaran yetkililer, mahsur kalanların tam sayısının henüz belirlenemediğini açıkladı.