Çin'in Guizhou Eyaletinde İki Ayrı Heyelan: 10'dan Fazla Mahsur

Çin'in Guizhou Eyaletinde İki Ayrı Heyelan: 10'dan Fazla Mahsur
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen iki heyelan sonucunda 10'dan fazla kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇİN'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde meydana gelen iki ayrı heyelanda 10'dan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Dafang ilçesine bağlı Changshi'de saat 03.00 sıralarında, Guowa'da ise saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Changshi'de 2, Guowa'nın Qingyang köyünde de 8'den fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Heyelandan etkilenen bölgelere arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özel eğitimli arama köpekleri, yaşam tespit cihazları ve insansız hava araçlarıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Guowa'daki çalışmaların dik yamaçlar ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediğini aktaran yetkililer, mahsur kalanların tam sayısının henüz belirlenemediğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.