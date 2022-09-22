Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ordusuna savaşa hazır olun talimatı verdi!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Çin Devlet Başkanı ordusuna savaşa hazır olun talimatı verdi. Çin lideri Şi Jinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun gerçek bir savaşa hazır olması gerektiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Çin Halk Ordusuna ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerde gerçekleştirilen geçmiş reformlardaki başarılı deneyimlerin ciddi bir şekilde özetlenmesi ve uygulanması gerektiği talebinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping

ÇİN LİDERİNDEN REFORM VURGUSU

Pekin'de düzenlenen bir seminerde askeri politikalara dair değerlendirmelerde bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Çin Halk Ordusuna savaşa hazır olun talimatı verdi. Silahı kuvvetlerdeki reformların daha iyi kullanılması gerektiğini ifade eden Çin lideri Jinping, silahlı kuvvetlerin reform yoluyla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çin Lideri Şin Jinping, Çin Halk Ordusuna yeni durum ve görevlerin anlaşılmasını ve savaşa hazır olmaya odaklanmayı talep etti.