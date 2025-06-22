Çin'de Sel Tehlikesi: 95 Bin Kişi Tahliye Edildi

Çin'de Sel Tehlikesi: 95 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Çin'in Hunan eyaletinde sel tehlikesi nedeniyle 95 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yağış miktarı 100 mm'yi aşarken, yerel yönetimler acil durum uyarı seviyesini artırdı.

ÇİN'in Hunan eyaletinde sel tehlikesi nedeniyle 95 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Çin'in Hunan eyaletinin kuzeybatısındaki Zhangjiajie ve Changde şehirleri ile Xiangxi Tujia ve Miao özerk illerinde metrekareye düşen yağmur miktarının 100 milimetreyi aştığı bildirildi. Eyalet Meteoroloji Bürosu, fırtına uyarı düzeyini 3'üncü seviyeden 2'nci seviyeye, Acil Durum Yönetimi Komisyonu da sel alarmını 4'üncü seviyeden 3'üncü seviyeye yükseltirken riskli bölgelerde yaşayan 95 bin kişi tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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