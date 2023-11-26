Çin'de inşaat sahasında bina iskelesi çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Anze ilçesinde bir inşaat sahasında meydana gelen bina iskelesi çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, kurtarma çalışmaları zorlukla sürdürülüyor.

TAİYUAN, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Linfen kentine bağlı Anze ilçesindeki bir inşaat sahasında bina iskelesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre kaza, Cuma günü saat 22.00 civarında beton dökme işlemi sırasında bina iskelesinin aniden çökmesiyle meydana geldi. Çökme sonucu 6 işçi ve 1 beton pompası operatörü yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek donatılı betonun içine gömüldü.

Yerel yetkililer, çimentonun katılaşması ve şantiyedeki iskelenin yeniden çökme riski gibi faktörler nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü belirtti.