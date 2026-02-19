Haberler

Çin'de Havai Fişek Dükkanında Patlama: 12 Ölü

Çin'in Hubei eyaletinde bir havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

ÇİN'in Hubei eyaletinde havai fişek satışı yapılan bir dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang kentinin Zhengji kasabasında dün bir havai fişek dükkanında patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamanın yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı etkilediğini kaydederek, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Xiangyang Belediyesi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, patlamanın dün saat 14.24'te meydana geldiği ve kaybedenlerden birinin dükkanın sahibi, 11'inin ise müşteri olduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, yaşamını yitirenlerin ailelerine destek ve yardım çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
