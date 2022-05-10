Çin'de bir kadın telefon kulübesinde köpeğiyle birlikte bir ay boyunca karantinada kaldı

Çin'de Omicron varyantının ardından "sıfır vaka" politikası çerçevesinde Covid-19 pandemisiyle mücadele devam ediyor. Çin'de 1 aydır devam eden tam kapanmalar nedeniyle göçmen veya evsiz olan bazı kişilerin zor şartlar altında kaldığı görüntüler ortaya çıkıyor. Göçmen olduğu ileri sürülen bir kadın da telefon kulübesine köpeğiyle birlikte sığındı ve 1 ay boyunca burada yaşadı. Kadını görenler cep telefonlarıyla bu uygulamayı kayda aldılar.

Geçen hafta, kadının fotoğraf günlüğünü yayınlayan Esquire China dergisine göre, 50'li yaşlarında isimsiz bir kadın, Nisan ayının neredeyse tamamında köpeğiyle birlikte küçük kulübede yaşadı. Birçok, fotoğrafta kadın kırmızı telefon kulübesinde, çamaşırlarını asarken ve köpeğiyle oynarken görüldü.

ÇİN'İN SOSYAL MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

29 Nisan'da yerel yetkililer onu kulübeden çıkardı. Esquire China, "Telefon kulübesindeki kadın hiçbir eşyasını yanına alamadı. Sadece köpek yavrusuna sarıldı, yalın ayak yürüdü ve güneye gitti" diye yazdı. Bununla birlikte, Çinli kadının hikayesi sosyal medyada hemen viral oldu. Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da "Şangaylı kadın ve köpeği bir ay boyunca telefon kulübesinde yaşıyor" hashtag'i 60 milyon kez görüntülendi.

YOKSULLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Bir Weibo kullanıcısı, "Şanghay'da yaşamak nasıl bu kadar zorlaştı?" diye sordu. 26 milyonluk finans merkezinde yetkililerin, şehirdeki Covid-19 salgınını kaotik bir şekilde ele almalarına halkın öfkesi artmaya devam ederken, kadının hikayesi yoksulların karşı karşıya olduğu ek zorlukların altını çizdi.

"ÇOK BEĞENDİM"

Geçen hafta bir röportaj için kadınla görüşen devlet haber kaynağı China Youth Daily'ye göre, Shandong Eyaleti yerlisi şimdi bir arkadaşının evinde yaşıyor.

Telefon kulübesinde yaşayan kadın, "Telefon kulübesinde yaşamayı seçtim çünkü orası çok sessiz. Sadece 1 metrekare olmasına rağmen ücretsiz ve başkalarıyla paylaşmak zorunda değilsin. Çok beğendim" dedi.

"KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNUYUM"

Diğer taraftan kadın, son 20 yıldır Şanghay'da gezgin bir şekilde yaşadığını belirterek, "Kimya mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yıllar önce ihracat işinde çalışıyordum. Şu anda işsizim. Basit yaşamayı seviyorum. Hayatım şu an fena değil. Yemeğim var, kalın giyiniyorum ve sağlıklıyım. Covid testlerim de iyi" diye konuştu.

Öte yandan, ilk olarak Mart ayının sonunda kilitlenen Şanghay, belirli mahallelerdeki sakinlerin kısa yürüyüşler veya yakınlardaki market gezileri için dışarı çıkmalarına izin verdikten sonra Pazar günü kısıtlamaları yeniledi. Reuters'e göre, şehir genelindeki duyurular, sakinlere tekrar evde kalmalarını emretti.