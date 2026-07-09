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Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın: 28 ölü

Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın: 28 ölü
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Çin'in Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇİN'in Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin basını, yerel saatle 12.04'te Fujian eyaletine bağlı Jinjiang bölgesindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay yerine 35 araç ile 180'den fazla personelden oluşan itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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