CHP Münih Birliği'nden Başkonsolosluğa Nezaket Ziyareti

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) -CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, İkinci Başkan Cemal Kılıç ve Sayman Nurcan Arıkan'dan oluşan heyet, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, görüşmede başkonsolosluğun faaliyetleri, Güney Bavyera'daki Türk toplumunun gündemindeki konular, gençlerin siyasete katılımı, Türkçe ve Türk kültürü derslerine ilginin artırılması, sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlar gibi başlıkların ele alındığını belirtti. Erdoğan, "CHP Münih Birliği Başkanı Sayın Gönül Fidan, İkinci Başkan Sayın Cemal Kılıç ve Sayman Sayın Nurcan Arıkan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan ise görüşmede, Türk kültürünün bölgede daha geniş kitlelere tanıtılması, çocukların Türkçeyi öğrenmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

CHP Münih Birliği'nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Fidan, "Konsolosluğun önümüzdeki dönemde planladığı projeler hakkında da bilgi aldık. Misafirperverlikleri ve Türk toplumuna katkılarından dolayı Sayın Süalp Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.