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Charles Kasırgası Portekiz'de 350'den fazla uçuşu iptal etti

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Charles Kasırgası Portekiz'de 350'den fazla uçuşu iptal etti
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Portekiz'i etkileyen Charles Kasırgası nedeniyle ülke genelinde 350'den fazla uçuş iptal edildi; işletmeci ANA, kötü hava koşullarından en çok Lizbon Havalimanı'nın etkilendiğini açıkladı. Orta ve güney bölgelerde kırmızı alarm verilirken okullar kapatıldı.

PORTEKİZ'i etkisi altına alan Charles Kasırgası nedeniyle 350'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Portekiz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde 'kırmızı' alarm verildiği, okulların kapatıldığı ve zorunlu olmayan kamu hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi. Portekiz havalimanları işletmecisi ANA, kötü hava şartlarından en çok Lizbon havalimanının etkilendiğini açıklayarak, ülke genelinde 350'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İspanya'nın Piedralaves bölgesinde ise yerel bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

KASIRGANIN ETKİSİ AZALDI

Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA), kasırganın merkezinin Atlas Okyanusu üzerinde ikiye ayrıldığını ve bu nedenle karaya ulaştığında etkisinin azaldığını kaydetti. Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) Komutanı Mario Silvestre de ülke genelinde yetkililerin 538 ihbar aldığını söyleyerek, ani sel, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara karşı alarm seviyesini yüksek tuttuklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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