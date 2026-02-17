Haberler

Kremlin: Cenevre'deki üçlü görüşmeler yarın da devam edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek üçlü görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Peskov, Cenevre'de Rusya, ABD ile Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin yarın devam edeceğini ve bugünkü temasların ardından açıklama beklenmediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
