Kremlin: Cenevre'deki üçlü görüşmeler yarın da devam edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla yapılacak müzakerelerin yarın devam edeceğini açıkladı.
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla bugün yapılacak görüşmelerin yarın devam edeceğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek üçlü görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Peskov, Cenevre'de Rusya, ABD ile Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin yarın devam edeceğini ve bugünkü temasların ardından açıklama beklenmediğini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya