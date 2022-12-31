Canlı yayında kendisini ispatlamak isteyen Kadirov, stüdyoda yere uzanıp şınav çekti

Konuk olduğu Rus televizyonunda hala savaşçı kimliğini koruduğunu dile getiren Çeçen lider Ramazan Kadirov, ekran başındakilere bunu ispatlamak için stüdyoda şınav çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Kadirov'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş sonrası sık sık yaptığı Rus yanlısı çıkışlarla adından söz ettiren Çeçen lider Kadirov, bu kez de katıldığı programda yaptıklarıyla gündem oldu.

40 ŞINAV ÇEKTİ

Rus ordusu saflarında çatışmaları için askerlerini cepheye süren Kadirov, Rus televizyonlarından birinde yayınlanan programa konuk oldu. Burada sporcu ve savaşçı bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Çeçen lider, bunu kanıtlamak için de stüdyoda aniden yere uzanıp şınav çekti. Programda 40 şınav çeken Kadirov'un o anları sosyal medyada da gündeme oturdu.

GÜNDEM OLDU

Kadirov'un bu anları, sosyal medya kullanıcıları arasında da oldukça konuşuldu. Kimileri o anlar için, "Bu gördüğüm en acıklı şınav" derken; kimileri ise yaşına göre Kadirov'un şınav çekmesini takdir etti.