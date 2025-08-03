California'daki Orman Yangını 12 Bin Hektarı Alev Alev Yaktı

California'daki Orman Yangını 12 Bin Hektarı Alev Alev Yaktı
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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları 12 bin hektardan fazla alanı yok etti. Yangın nedeniyle 70 kişi tahliye edilirken, olayda 3 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında 12 bin hektardan fazla alanın yandığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda devam eden yangınlarda, 12 bin hektarı aşkın alan yandı. Yetkililer, çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını belirten yetkililer, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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