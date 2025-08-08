California'da Yangınlar Sebebiyle 2 Bin 700 Kişi Tahliye Edildi

California'da Yangınlar Sebebiyle 2 Bin 700 Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
ABD'nin California eyaletinde hızla yayılan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edilirken, 14 bin kişi ve 5 bin yapı da tahliye riskiyle karşı karşıya.

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi, eyaletin Los Angeles ile Ventura bölgesinde dün çıkan yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, hızla yayılan yangın nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirterek, 14 bin kişi ve 5 bin yapının da tahliye riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
