Haberler

ABD'de dağ yürüyüşüne çıkan 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de dağ yürüyüşüne çıkan 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletinde bulunan Mount Baldy Dağı'nda yürüyüşe çıkan üç kişi, kayalarından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın detayları araştırılıyor.

ABD'nin California eyaletinde bir dağda yürüyüşe çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

San Bernardino Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin California eyaletinin güneyinde yüksekliği 3 bin metreyi aşan Mount Baldy Dağı'nda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, yerel saatle 11.30 sıralarında bir yürüyüşçüden, arkadaşının 150 metre yükseklikteki bir yamaçtan aşağı yuvarlandığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Polisin, helikopterle bölgeye ulaşmaya çalıştığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle iki kere başarısız olduğu kaydedildi. Açıklamada, bir sağlık çalışanının helikopterle bölgeye indirildiği ve yerel saatle 19.30 civarında 3 kişinin ölü bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi