California'da Aile Toplantısına Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 10 Yaralı
ABD'nin California eyaletinde bir aile toplantısında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
ABD'nin California eyaletinde aile toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin California eyaletinde aile toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya