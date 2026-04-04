Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınına top mermisi düştü: 1 ölü

İRAN Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınlarına bir top mermisi düştüğünü ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınlarına bir top mermisi düştüğü, santralin güvenlik görevlilerinden birinin yaşamını yitirdiği ve santralin bulunduğu alandaki binalarından birinin hasar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı