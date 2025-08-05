Bulgaristan'da Orman Yangını: 60'tan Fazla İtfaiyeci Mücadele Ediyor
Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki Sakar Dağı'nda çıkan orman yangınına 60'tan fazla itfaiye personeli müdahale ediyor. Yangının bir balıkçının söndürülmemiş sigara atmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
BULGARİSTAN'ın Harmanlı bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.
Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki Dositeevo ile Kolarovo köyleri arasında bulunan Sakar Dağı'nın Radinçevo kısmında yangın çıktı. Yangına, 60'tan fazla itfaiye personelinin 13 araçla müdahale ettiği belirtildi. Yetkililer, yön değiştiren sıcak rüzgarın itfaiyecilerin çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.
İlk belirlemelere göre, yangının bir balıkçının bölgeye söndürülmemiş sigara atmasından kaynaklandığı değerlendiriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya