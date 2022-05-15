Bu saat aralıklarında cinsel ilişkiye girenler dikkat! Yaptığınıza bin pişman olabilirsiniz - Haberler

Cinselliğin bir ihtiyaç olduğu, bilim dünyası tarafından kabul edilen bir gerçek. İşte bu nedenle uzmanlar, cinsellikle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Cinsellikte en çok merak edilen konulardan biri de cinsel ilişki saatlerinin önemli olup olmadığı. Uzmanlara göre saat aralığının önemi var.

EN VERİMLİ SAAT 08.00

Daha önce Güney Kaliforniya Üniversitesi ile Yahoo Labs'de yapılan bir araştırmada cinsel ilişkiye girmek için en verimli saatin 08.00 olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni ise sabah 8'de vücudun enerjisi ve hormon seviyesinin zirveye ulaşması.

SAAT 11 İLA 16.00 ARALIĞINA DİKKAT

Uzmanlar, cinsel ilişkide verimli saatler olduğu kadar verimli olmayan saatler olduğunu da belirtiyor. İşte bu verimsiz saatlerin ise 11.00 ile 16.00 arasına denk geldiği belirtiliyor. Çünkü bu saat aralığında hormonlar daha yavaş salgılanıyor ayrıca gün içerisindeki yorgunluk seviyesi de artıyor. Cinsel ilişki için ayrıca akşam saatlerine de dikkat çekiliyor. Uyku problemleri olanlar için cinsel aktiviteler çözüm yollarından biri olarak öneriliyor.