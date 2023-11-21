En mutlu günlerinde ilginç dans figürleri sergileyen gelin ve damadın görüntüleri büyük yankı uyandırdı. O anlarda gelinin babasının yapılanlara daha fazla tahammül edemeyerek arkasını dönüp gittiği anlar da yer alıyor.

Bu nasıl dans? Damadın yaptıklarını gelinin babası izleyemedi ve arkasını dönüp gitti

Sosyal medyada paylaşılan ilginç düğün videolarına bir yenisi daha eklendi. En mutlu günlerinde gönüllerince eğlenen gelin ve damadın dans gösterisi sırasında sergiledikleri tuhaf figürler gelinin babasının tepkisini çekti.

GELİNİN BABASI ARKASINI DÖNÜP GİTTİ

Kafasını gelinin eteğinin altına sokan daha sonra ağzıyla gelinin jartiyerini çıkartan damada etraftakiler alkışlasa da gelinin babası bu sahneleri daha fazla izlemeyerek arkasını dönüp gitti.

"GENİŞLİK BUDUR"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Kadın haklarına saygılı batı medeniyeti", "Genişlik budur", "Bunlar aklını peynir ekmekle mi yemişler?", "Damat biraz erken davranmış" şeklinde yorumlar yapıldı.