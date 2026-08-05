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Sao Paulo'da Kimya Fabrikasında Patlama: 150 Kişi Tahliye Edildi

Sao Paulo'da Kimya Fabrikasında Patlama: 150 Kişi Tahliye Edildi
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Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında öğle saatlerinde üst üste üç patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, zehirli duman nedeniyle çevrede yaşayan 150 kişi tahliye edildi.

BREZİLYA'nın Sao Paulo bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında öğle saatlerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, fabrikada üst üste üç patlama olduğunu kaydederek, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini açıkladı. Patlamanın ardından çevreye yayılan zehirli duman nedeniyle fabrika yakınında yaşayan 150 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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