Böylesi görülmedi! Ukraynalı keskin nişancı, tüfeğiyle tam 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurdu

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Kiev'in paylaştığı bir video büyük ses getirdi. Görüntülerde Ukraynalı bir keskin nişancının yaklaşık 2.7 kilometre uzaktaki Rus askerini vurduğu anlar yer alırken, yetkililer bu mesafenin kayıtlara geçmiş "en uzak mesafe" olduğunu öne sürdü.

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir video uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

KAYITLARA GÖRE BU BİR REKOR

Ukraynalı yetkililerin resmi hesaplardan paylaştığı videoda Ukraynalı bir keskin nişancı yaklaşık 2.7 kilometre uzaktaki Rus askerini vururken görülüyor. Ukraynalı yetkililer bu mesafenin kayıtlara geçmiş "en uzak mesafe" olduğunu da öne sürdü.

"DÜNYA REKORU KIRMAYA ÇOK YAKLAŞTI"

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Stratejik İletişim Ofisi, "Ukraynalı keskin nişancı, en uzun atışlardan birini yaparak dünya rekoru kırmaya çok yaklaştı" paylaşımını yaptı.