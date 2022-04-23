Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Ahmet Nurduhan - Dünya
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Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok kentte şiddetli hissedildi.

Bosna Hersek'in 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre sarsıntı, Mostar kenti yakınlarındaki Stolac'da gerçekleşti.

BAZI BİNALARDA HAFİF HASAR OLUŞTU

Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, Mostar'da bazı binalarda hafif hasar olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Nurduhan - Dünya

Bosna - Hersek, Deprem, Dünya, Haberler

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