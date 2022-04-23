Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek'in 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre sarsıntı, Mostar kenti yakınlarındaki Stolac'da gerçekleşti.

BAZI BİNALARDA HAFİF HASAR OLUŞTU

Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, Mostar'da bazı binalarda hafif hasar olduğu belirtildi.