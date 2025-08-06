Bombalı İhbar Üzerine Texaslı Siyasetçiler Otelden Tahliye Edildi

Bombalı İhbar Üzerine Texaslı Siyasetçiler Otelden Tahliye Edildi
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ABD'nin Illinois eyaletinde Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele yapılan bomba ihbarı üzerine yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Bomba imha ekipleri bölgede yapılan aramalarda herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.

ABD'nin Illinois eyaletinde kaldıkları otelde bomba olduğu ihbarı üzerine Texaslı siyasetçiler, otelden tahliye edildi.

ABD'nin Illinois eyaletinin St. Charles kenti polisi, Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı geldiğini bildirdi. Bunun üzerine siyasetçiler ile yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.

Bölgede arama yapan bomba imha ekipleri herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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