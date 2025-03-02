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Bolivya'da otobüs kazası: 37 ölü, 39 yaralı

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Bolivya'nın Uyuni şehrinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Çarpışan otobüslerden biri, Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gidiyordu.

Bolivya'nın Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.

OTOBÜSLERDEN BİRİ KARNAVALA YOLCU TAŞIYORDU

Otobüslerden birinin, Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gittiği kaydedildi.

Bolivya'da otobüs kazası: 37 ölü, 39 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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