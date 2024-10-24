BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Çocuk Felci Kampanyasına Endişe
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen çocuk felci aşı kampanyasının durdurulmasından endişe duyduğunu belirtti. Guterres, artan şiddet ve erişim engellerinin kampanyayı ertelediğini vurguladı.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen çocuk felci kampanyasına ara verilmesinden endişe duyduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha fazla çocuk felç olmadan salgının durdurulması gerektiğini belirtti.
Gazze'nin kuzeyinde artan şiddet ve erişim engelleri nedeniyle aşı kampanyasının ertelendiğini vurgulayan Guterres, "Bundan derin endişe duyuyorum" ifadesini kullandı.