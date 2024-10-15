Üye Girişi
Haberler

BM, Gazze'de Saldırılara Karşı Acil Ateşkes Çağrısı Yineledi

BM, Gazze'de Saldırılara Karşı Acil Ateşkes Çağrısı Yineledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesine ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısında bulundu. Saldırılarda, içinde insanların bulunduğu çadırlar yanarken, okulun da çocuk felci aşıları için kullanılacağı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM), sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı" denildi.

Mesajda, saldırının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı belirtilerek, okulun çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler Politika Hastane İsrail Dünya Çocuk Gazze

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler? Victoria's Secret Fashion Show'da Irina Shayk var mı? Victoria's Secret Fashion Show'da Kendall Jenner var mı? Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi? Victoria's Secret Fashion Show'da Bella Hadid var mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Süper Dolunay ne zaman? Süper Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.