Bm: Çin'in Gıda Bağışları Uganda'nın Kuzeydoğusunda Kuraklıktan Etkilenen Binlerce Kişiye Ulaştı

KAMPALA, 30 Mart (Xinhua) — BM Dünya Gıda Programı Uganda Temsilcisi Abdirahman Meygag, bir teslim belgesi imza töreninde, Çin'in geçen yıl yaptığı bağışın, okul beslenme programı aracılığıyla 13 binden fazla çocuğa ve zor durumdaki hanelerin gıda güvenliğini iyileştirmek için hedeflenen gıda yardımı yoluyla 70 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Çin'in Uganda Büyükelçisi Zhang Lizhong, bağışın özellikle çocukların okula gidebilmesi için kritik olduğunu söyledi. Büyükelçi, ülkedeki yoksullukla mücadele için tarım alanında Çin'in nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek amacıyla Ugandalı yetkililerle görüşmeler yapıldığını belirtti. İnsani yardım kuruluşu, Karamoja olarak da bilinen bölgedeki gıda durumunun çok kötü olduğunu ve bu yıl nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının gıda güvensizliği yaşamasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Ülkede sığırların sürekli çalınması nedeniyle insanların çiftçilik yapmasının engellendiği, bunun durumun daha da kötüleşmesine yol açabileceği belirtiliyor. Meygag, dünyanın Ukrayna'daki insani krize odaklandığını ancak Uganda'nın kuzeydoğusundaki gıda güvenliği durumu gibi diğer krizlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Xinhua / Dünya