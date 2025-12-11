Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Oklahoma'da korkunç bir ihmal, 2 yaşındaki küçük kızın hayatına mal oldu. Ailelerinin pitbull cinsi köpeğiyle aynı odada bırakılan küçük çocuk, ölümcül saldırı sonrası yaşamını yitirdi. Anne ve baba, birinci derece cinayet ve hayvan zulmü suçlamalarıyla karşı karşıya.

PİTBULLA YALNIZ BIRAKTILAR

Oklahoma Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Darci Lambert ve 34 yaşındaki Jorden McGuire'in 2 yaşındaki kızı Locklynn Rose McGuire, 18 Kasım'da Oklahoma City'deki evlerinde köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, "nefes almayan bir çocuk" ihbarıyla eve ulaştıklarında Locklynn'in hayvan saldırısına bağlı ciddi yaralanmalarla karşılaştı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ

Yetkililer, küçük kızın aynı köpek tarafından daha önce de saldırıya uğradığını ve ciddi ancak ölümcül olmayan yaralanmalar geçirdiğini belirtti. O dönemde evdeki diğer üç köpek de yetersiz beslenmiş durumda bulundu.

İHMALE AĞIR SUÇLAMA

Oklahoma City Polis Teşkilatı Başçavuşu Dillon Quirk, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada, çocuğun ölümünden önce uzun süre tehlikeli hayvanla aynı odada bırakıldığını belirtti. Bölge savcılığı ise, ebeveynlerin çocuğu korumakta kasıtlı olarak başarısız olduklarını ve riskin tamamen farkında olmalarına rağmen bu duruma izin verdiklerini açıkladı.

BİRİNCİ DERECE CİNAYET SUÇLAMASI

Başlangıçta ikinci derece cinayetle suçlanan çiftin, soruşturmanın ilerlemesiyle suçlamaları birinci derece cinayet ve iki hayvan zulmü suçuna yükseltildi. Çift, 1 milyon dolarlık kefaletle cezaevinde tutuluyor.

Yetkililer, Oklahoma eyaletinde belirli birinci derece cinayet davalarında ölüm cezasının uygulanabildiğine de dikkat çekti.