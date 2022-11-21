Bir evde 72 kişi yaşayan Hint ailesi, kendilerini en çok zorlayan noktayı açıkladı

Hindistan'da bir evin içerisinde yaşayan 72 kişilik Hint ailesi, kendilerini en çok zorlayan noktanın market masrafları olduğunu dile getirdi. 72 kişilik aile üyeleri, bir oturuşta 10 litreden fazla süt tüketiyor.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında kalabalık şekilde yaşayan aileler var. Ancak nüfus yoğunluğuyla bilinen Hindistan'da bu durum biraz daha farklı bir hal alabiliyor.

BİR EVDE 72 KİŞİ BİRDEN YAŞIYORLAR

Hindistan'ın Solapur bölgesindeki Doijode aile tek bri çatının altında tam 72 kişilik bir yaşam sürüyor. Ailenin en büyüğü olan Ashwin Doijode, aile üyelerinin sayısının fazla olmasının kimi zaman dezavantajlı durumlar yarattığını söyledi. Ancak aile üyeleri yine de birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlular.

AİLEYİ EN ÇOK ZORLAYAN NOKTA

Ailenin reisi Ashwin Doijode, kendilerini en çok zorlayan nokta hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ashwin Doijode, market alışverişlerinin aşırı olmasının kendilerine sıkıntı yarattığını ifade etti. İddiaya göre aile üyeleri tek oturuşta 10 litreden fazla süt tüketiyor. Ailenin sebze giderleri de çok fazla olurken, buğday ve diğer tahılların en az 50 çuval alındığı öğrenildi.