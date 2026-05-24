Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı

Güncelleme:
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine Gizli Servis ve FBI müdahale etti. Ağır yaralanan şüpheli hastanede hayatını kaybetti, bir kişi hafif yaralandı. Olay sırasında ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu belirtildi.

BEYAZ Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulduğu ve Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu ajanlarının olaya müdahale ettiği bildirildi. Ağır yaralanan şüphelinin ise saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Gizli Servis'in sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesinin, görevlileri harekete geçirdiği kaydedildi. Güvenlik birimleri, silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17'nci Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini duyurdu.

FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak 'olay yerinde olduğunu' ve 'Gizli Servis ile birlikte' çalıştıklarını aktardı. Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da ifade edildi.

Gizli Servis açıklamasında, şüphelinin 17'nci Cadde ile Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi. Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede yaşamını yitirdiği ve çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
