ABD ve İran arasındaki müzakereler sürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'la geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelerin devam ettiğini ve görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini açıkladı. ABD'nin resmi bir talep iletmediğini, ancak diplomatik temasların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin verimli bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği günlük basın toplantısında Washington ve Tahran hattındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Leavitt, ABD'nin İran'a ateşkesin uzatılması için resmi bir talep ilettiği yönünde basına yansıyan iddiaları yalanlayarak, böyle bir resmi adım atılmadığını bildirdi. Buna karşın, diplomatik sürecin yoğun bir şekilde sürdüğüne işaret eden Leavitt, masadaki görüşmelerin oldukça verimli ilerlediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sürece dair son açıklamalarını da hatırlatan Leavitt, diplomatik çabaların olumlu bir çizgide seyrettiğini belirtti. Leavitt, Trump'ın dünkü mülakatında da vurguladığı üzere, Washington yönetiminin masadan kapsamlı bir anlaşma çıkma ihtimali konusunda iyimser bir tablo çizdiğini kaydetti.

Diplomatik temaslarda Pakistan'ın üstlendiği ara buluculuk rolüne de değinen Leavitt, İslamabad'ın şu ana kadarki katkılarından büyük memnuniyet duyduklarını ve bu misyonun devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi. Olası yeni tur görüşmelerin nerede gerçekleştirileceğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Leavitt, müzakerelerin büyük ihtimalle geçmişte olduğu gibi yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağını bildirdi.

Basın brifinginde Çin'in bölgedeki tutumuna dair de bilgi veren Beyaz Saray Sözcüsü, Pekin yönetiminin mevcut çatışma ortamında Tahran'a silah sağlamadığını aktardı. Leavitt, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, İran'a askeri teçhizat tedarik edilmediği konusunda Trump'a bizzat garanti verdiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

