Belçika'da Tren ile Okul Servisi Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
Belçika'nın Buggenhout kentinde tren ile okul servisinin çarpışması sonucu birçok kişi hayatını kaybetti. Kazada 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu servis ile trendeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi.
BELÇİKA'nın Buggenhout kentinde tren ile okul servisinin çarpıştığı bildirildi.
Belçika basını, Doğu Flandre eyaletine bağlı Buggenhout kentinde tren ile okul servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu duyurdu. Kazanın yerel saatle 08.08'de meydana geldiği ve okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, kazada birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise tahliye edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı