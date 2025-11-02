Haberler

Belçika'da Askeri Üste Dron Tehdidi

Belçika'da Askeri Üste Dron Tehdidi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 büyük dronun, üssü hedef alan bir görev kapsamında hareket ettiğini açıkladı. Dronlara karşı etkin önlemler almak gerektiğini vurguladı.

BELÇİKA Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini bildirdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 dronun öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu belirtti. Francken, "Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel'i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor" ifadesini kullandı.

Dronların sinyallerini kesmek için 'taşınabilir dron sinyal karıştırıcıların' devreye sokulduğunu fakat bunların etkili olmadığını kaydeden Francken, dron karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Belçika Savunma Bakanı Francken, polis helikopteri ve ekiplerinin 1 dronu takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini bildirerek, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi tarafından soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.