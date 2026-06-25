Haberler

Belçika'da Aşırı Sıcak Nedeniyle Liege ve Limburg'da Kırmızı Alarm

Belçika'da Aşırı Sıcak Nedeniyle Liege ve Limburg'da Kırmızı Alarm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BELÇİKA'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Liege ve Limburg kentlerinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

BELÇİKA'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Liege ve Limburg kentlerinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), yarın ülkenin doğusunda hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Aşırı sıcak nedeniyle Liege ve Limburg'da yarın kırmızı alarm uygulanacağı belirtilen açıklamada, ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarmın devam edeceği aktarıldı.

Kırmızı alarm kapsamında belediyeler ve sağlık kurumlarının sıcak hava eylem planlarını devreye alacağı, yaşlılar ile yalnız yaşayan kişilerin durumlarının kontrol edileceği, açık havada çalışanların korunmasına yönelik önlemlerin artırılacağı ve vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Boksörüm çeneni kırarım' diye tehdit etti, gerçek başka çıktı

"Boksörüm çeneni kırarım" diye tehdit etti, gerçek başka çıktı
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Özel'in elini sıkan Kılıçdaroğlu, 'Affetmem' dediği ismi es geçti

Cenazeye damga vuran tavır

Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor