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Bangladeş'te Sel ve Heyelanlarda 44 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Sel ve Heyelanlarda 44 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. 7 bölgede 1 milyon 22 bin 963 kişi afetten etkilendi.

BANGLADEŞ'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş basını, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaştı. Açıklamada, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı belirtildi. Muson yağmurlarının yol açtığı sel ile heyelanlarda 44 kişinin yaşamını yitirdiği ve 39 kişinin yaralandığı kaydedilerek, "Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişi etkilendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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