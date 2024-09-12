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Bakan Uraloğlu, Kore Savaşı'nda Şehit Düşen Türk Askerlerini Andı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Cumhuriyeti ziyareti sırasında Busan'daki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Burada, Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerleri anısına çelenk bıraktı ve çiçekler koydu. Bakan Uraloğlu, şehitlerin hatırasının iki ülke arasındaki kardeşliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, uluslararası barışa desteklerin sürdüğünü belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı GICC 2024 kapsamında gerçekleştirdiği Kore Cumhuriyeti ziyaretinin 2'nci gününde Busan'da bulunan ve Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, şehitlerin bulunduğu anıt mezara çelenk bırakırken, kabirlere tek tek çiçek koydu. Bakan Uraloğlu, anıt mezarlığı ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, ziyaretin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çoğu 20'li yaşlarda olan birçok askerimiz burada yatıyor. Kore Cumhuriyeti'ne gelmek, bu ziyareti yapmak, şehitlerimizi burada anmak benim için de çok anlamlı. Kore Savaşı'nda bizim ailemizin de bir gazisi var, dayım İsmail Köroğlu da burada savaşmıştı. Hatıralarını kendisinden dinlemiştim. Burada yatan şehitlerimiz, iki millet arasındaki kardeşliğin ebedi bir simgesi olarak sonsuza kadar hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda barışa ve mazlumlara olan desteğine dikkat çekerek iki ülke arasındaki dayanışmanın köklü ve kalıcı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, bundan sonra başka savaşların olmaması; tüm dünyanın huzur, dostluk ve barış içinde yaşaması temennisinde de bulunarak, "Günümüz şartlarında ve gelişmiş teknolojilerle dahi 10 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Kore'ye, o dönemde yardım etmeye geldik. Kore Savaşı'na katılmamız sadece askeri bir destek değil, aynı zamanda dünyanın iki ayrı ucundaki iki milletin güçlü dostluğunun ve dayanışmasının en somut göstergesidir. Bugün bu bağlarımız her alanda güçlenerek devam ediyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği bu fedakarlık, bizim için sonsuza kadar gurur kaynağı olacaktır. Makamları yüksek olsun" dedi.

Ziyaretin devamında Birleşmiş Milletler Anıt Müzesi'ni gezen Uraloğlu, şehitlerin aziz hatırasına hürmeten anı defterini imzaladı. Bakan Uraloğlu, anı defterine yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Şehitlerimiz, Koreli Kardeşlerimizi için yaklaşık 10 bin kilometre mesafeden gelerek burada şehit oldunuz. Rabbim makamınızı yüksek eylesin. Türk'ün kahramanlığını burada da gösterdiniz. Dayım İsmail Köroğlu da burada savaştı. Allah rahmet etsin. Tesis edilen Türk-Kore kardeşliğinin daim olması temennisi ile şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Birleşmiş Milletler Busan Kore

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