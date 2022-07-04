Bakan Kirişçi, Özbekistan'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Bakan Kirişçi, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı için Özbekistan'dayız" dedi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Bekir Pakdemirli Özbekistan Dünya Haberler

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