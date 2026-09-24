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Bakan Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için YouTube ile görüştü

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Bakan Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için YouTube ile görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için YouTube yetkilisi Leslie Miller ile görüştü. Görüşmede yaş doğrulama, ebeveyn denetimi ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmaları değerlendirildi; Göktaş iş birliğinin süreceğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında; yaş doğrulama sistemlerini, ebeveyn denetim araçlarını ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmalarını değerlendirmek üzere YouTube Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Leslie Miller ile bir araya geldik. Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için küresel ve sürdürülebilir politikalara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladık. Bu doğrultuda, sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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