Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.