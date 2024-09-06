Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Priştine'ye gitti. Burada, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini konuştular. Görüşmenin detayları ve sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya