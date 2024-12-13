Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli

Tüm dünyanın gözü Baas Rejiminin yıkılmasıyla Suriye'de değişen yeni düzende. Yaşanan iç savaş sürecinde Suriye'deki sivil halka verdiği destek ile öne çıkan Türkiye bölgedeki kilit konumunu koruyor. Yeni düzende bölge ülkelerinin Türkiye olmadan adım atamayacağı kritik dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın ardından Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Satır aralarında örgüte yeni bir operasyonun başlayacağı sinyalini veren Fidan, "Kürtlere bir zarar gelmemeli. Tüm terör unsurları bugün Suriye'yi terk etmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

"YA KENDİNİ FESH EDERLER YA DA YOK OLURLAR"

"ABD'den ve bazı Avrupa ülkelerinden muazzam bir destek almıştır PKK. Suriyeli Muhalifler yıllardır savaşıyorlar, bundan sonra Şam'daki yönetimin atacağı adamlar neticesinde YPG'nin çok fazla bir zemin bulamayacağını düşünüyoruz. YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Biz Suriye'deki kardeşlerimizin kendi topraklarındaki tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz. Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta kademesinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor. Ya kendini fesh ederler ya da yok olurlar. Kürtlere bir zarar gelmemeli. Tüm terör unsurları bugün Suriye'yi terk etmeli. Batılılar DEAŞ'lı olanları kendi vatanlarına getirmemek için başka bir terörist örgütü kullanıyorlar, bunun bize ürettiği yükü umursamıyorlar. Avrupalı devletlerin kendi DEAŞ unsurlarını alıp götürmesi gerekir. Avrupa'nın YPG tarafından sürekli şantaja tutulması akıl tutulması. DEAŞ'la mücadele dedikleri aslında DEAŞ tutuklularına yapılan gardiyanlık işi."