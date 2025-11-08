Haberler

Bakan Fidan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere bulunduğu Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Karabağ'ın öz topraklarına kavuşmasını sağlayan o tarihi mücadelenin kahramanlarını saygıyla anıyor; vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır! Bu hakikat, milletlerin hafızasında da bölgenin geleceğinde de ilelebet yaşayacaktır. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Bakü'de bulunarak kardeşliğimizi bir kez daha derinden hissediyor, Azerbaycan halkının gururuna ortak olmanın onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
