Bahçesindeki ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu

ABD'de bahçesindeki ağaç dallarını kesmeye çalışan 20 yaşındaki bir genç, 20 bin arı tarafından sokuldu. İki gün boyunca komada kaldıktan sonra uyanan gencin, 30'dan fazla arıyı da yuttuğu tespit edildi.